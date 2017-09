Nussbaumer hat übrigens bereits zehn volle Bögen zurückerhalten. Dass Jakob Nussbaumer Bauer wird, war schon immer klar. Er wuchs in Schönenwerd auf einem Bauernhof auf, den seine Eltern von der Familie Bally gepachtet hatten. 1977 pachtete er dann zusammen mit seiner Frau Therese einen Hof in Recherswil.

Kurz darauf wurde dieser verkauft und 1982 fand Nussbaumer sein Paradies in Lohn-Ammannsegg. Der Paradieshof gehörte damals Franz Hammer aus Solothurn. Auch der Sandmatthof in Feldbrunnen-St. Niklaus und der Mattenhof in Kammersrohr waren in Hammers Hand. Auf Letzterem hatte Nussbaumer seinerzeit gar ein Lehrjahr verbracht.

Jakob Nussbaumer übernahm den Hof als Pächter. «Mein Vorgänger war als Arbeiter mit Lohn angestellt.» Nussbaumer konnte damals die 13 Kühe, die im Stall standen, und den grössten Teil des Inventars von Franz Hammer kaufen. Hammer besuchte den Hof und die Familie, unterdessen hatten Jakob und Therese vier Kinder, fast wöchentlich. «Er interessierte sich für alles und war in landwirtschaftlichen Fragen sehr kompetent.»

1995 ging es mit der Gesundheit von Franz Hammer langsam bergab. Und bald musste er auch die Besuche auf dem Paradieshof einstellen. «Unsere Kinder waren zu dieser Zeit zwischen sieben und 17 Jahre alt und wir hatten nicht Geld im Überfluss. Darum trauten wir uns damals auch nicht, zu fragen, wie es mit dem Paradieshof weitergehen soll», erinnert sich Nussbaumer zurück.

Im Jahr 2000 starb Franz Hammer. Der Betrieb auf dem Paradieshof ging weiterhin seinen gewohnten Gang. Jakob Nussbaumer zahlte halbjährlich seine Pacht und investierte in den Hof. Über 60 Hochstamm-Obstbäume, darunter auch Pro-Specie-Rara-Sorten, deren Früchte er unter anderem in seinem Hofladen verkauft, hat er in dieser Zeit angepflanzt. Im Jahr 2004 meldete sich dann die neue Besitzerin des Hofes bei Nussbaumers.

An einem Samstagnachmittag im Januar kam die Erbin auf den Paradieshof. «Sie sah sich um, stellte Fragen und ging bald wieder. Nachdem ich die beiden verabschiedet hatte, ging ich zurück ins Haus und fand meine Frau weinend in der Küche vor», erinnert sich Jakob Nussbaumer. «Die bringt dich um den Hof», sagte sie damals zu ihm.

2011 kam die Kündigung

2007 verstarb Therese Nussbaumer nach längerer Krankheit. Ihre Prophezeiung aber, die bewahrheitete sich. Im Jahr 2011 bekam Nussbaumer aus heiterem Himmel die Kündigung für die Pacht des Hofes. «Damals war ich 59-jährig. Vor Gericht konnte ich eine Fristerstreckung bis März 2018 erwirken. Mehr war nicht möglich.» Letzten Frühling fragten Jakob und sein Sohn Lukas Nussbauer, der ebenfalls gelernter Landwirt ist, ob es möglich wäre den Paradieshof zu kaufen. «Die Antwort war sehr kurz und sie hiess ‹nein›», so Nussbaumer.