Nachbar Luterbach macht sich Sorgen um Attisholz-Nord – Riedholz will mit offenen Karten spielen

Drei Mitglieder aus der Führung des Fussballclubs Riedholz stellten ein Projekt zum Erweiterungsbau des 30 Jahre alten Klubhauses vor. Dringend nötig sei ein Ausbau der Umkleidekabinen für den auf 219 Mitglieder angewachsenen Verein. Mit Mannschaften in der 3. und 5. Liga sowie 13 Jugendmannschaften stosse der Trainings- und Spielbetrieb an Kapazitätsgrenzen, hiess es. Besonders stark engagiert ist der Club in der Nachwuchsförderung, was auch regional bekannt und geschätzt werde. In der ersten Phase ist ein Holzbau mit Erd- und Obergeschoss geplant, bei dem viel Eigenleistung zum Zuge komme, wie Patrick Emmenegger, Pascal Gygax und Patrick Badertscher versicherten: «Wir planen nicht utopisch.»

Erst danach soll das bisherige Klubhaus wieder saniert werden. Ausführlich gestaltete sich der Überblick über die geplante Finanzierung der Gesamtausgaben von etwa 900'000 Franken. Neben Eigenmitteln, bereits zugesprochenen Sponsorengelder, einer Hypothek, Unterstützung aus dem Kantonalen Sportfonds soll auch ein Beitrag der Gemeinde mithelfen, die Kosten zu decken. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, dass der FC Riedholz einen Antrag mit Nennung einer konkreten Beitrags zur Ratssitzung am 18. August einreicht und sich darauf vorbereitet, die Weiterentwicklung von Klubhaus und Gelände demnächst öffentlich aufzuzeigen, weil der Stimmbürger ja das letzte Wort über die Vergabe der Gemeindegelder hat. (gku)