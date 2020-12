Motorradlenker wird bei Kollision mit Auto verletzt – und muss ins Spital gebracht werden

Am Samstagnachmittag gegen 12.30 kam in Feldbrunnen es zur Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der 40-jährige Autolenker wollte von der Sandmattstrasse in die Baselstrasse einbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen von Solothurn herkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einer seitlich/frontalen Kollision, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt.

Der 45-jährige Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht. Beim Unfall entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Die Baselstrasse musste kurzzeitig gesperrt werden.

Die Polizeibilder vom Dezember 2020: