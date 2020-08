Mithilfe von «Collectors»: Auch in Bellach muss nicht mehr geschleppt werden

Seit über vier Jahren ist der Velo-Hausliefer- und Recyclingdienst «Collectors» in der Region unterwegs und durfte dieses Jahr das Liefergebiet um eine weitere Gemeinde erweitern. Der Gemeinderat Bellach hatte sich im September 2019 grossmehrheitlich für die Zusammenarbeit mit Collectors entschieden. So ist Collectors seit Anfang Jahr auch in Bellach unterwegs und freuen uns über eine stetig wachsende Kundschaft.