Mitglieder haben alle Anträge angenommen

Die Genossenschaft Raiffeisenbank Untere Emme wurde 1931 gegründet und hat sich zu einer wichtigen Finanzdienstleisterin in der Region entwickelt. In den fünf Bankstellen arbeiten heute 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, drei davon sind in Ausbildung. Die Bank weist eine Bilanzsumme von rund 863 Millionen Franken aus und zählt 17583 Personen zu ihren Kunden. Davon sind 10713 als Genossenschafter/innen auch Mitbesitzer/innen der Bank. (xy)

Die beantragten Statutenänderungen wurden deutlich angenommen. Erforderlich war ein qualifiziertes Mehr von Zweidrittel der abgegebenen Stimmen. Die Änderungen beinhalten sowohl die Aufnahme einer Präambel in die Statuten (Zustimmung 94,3 Prozent), als auch Bestimmungen bezüglich der Wahl des Vertreters der Raiffeisenbank bei der Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz (Zustimmung 96,1 Prozent), die Verankerung des Antrags- und Traktandierungsrechts (Zustimmung 96,3 Prozent) sowie die Möglichkeit der Gewährung von Blankoausleihungen (Zustimmung 77,7 Prozent).

Die Auszählung der Stimmen erfolgte am 30.6.2020. Der Verwaltungsrat bestätigte in der Folge das Resultat. 2422 Genossenschafter nutzten die Möglichkeit, an der Abstimmung teilzunehmen. Die Stimmbeteiligung war um einiges höher als an einer Generalversammlung. Dies unterstreicht, dass die Mitglieder auch heute noch am Geschäftsgang der Raiffeisenbank Untere Emme interessiert sind. (mgt)

Detaillierte Abstimmungsergebnisse unter www.raiffeisen.ch/untereemme