Mit 14 Punkten ist das Restaurant zum Löwen neu im «Gault-Millau» zu finden

Ein Dessert mit Rosmarinstreusel. Preiselbeermajonnaise zum Hirschtatar. Grilliertes Kalbfilet mit Süssmostrisotto: Solche Köstlichkeiten stehen auf der aktuellen à la carte-Karte des «Löwen» in Messen. Der kreative Kopf hinter diesen Menüs ist Jonas Ingold, der 25-jährige Küchenchef.

Seit bald zwei Jahren ist er zurück in Messen. Hier hat er nämlich bereits seine Lehre absolviert. Nun wird Ingold – und mit ihm die Familie Graber, der der «Löwen» seit sieben Generationen gehört, und das ganze Team – mit 14 Gault Millau-Punkten belohnt. «Vermutlich waren die Testesser kurz nach der Wiedereröffnung Ende Mai bei uns.» Ganz sicher sind sich aber weder Sebastian und Manuela Graber, noch Jonas Ingold bei dieser Aussage.

Der «Löwen» ist seit 2018 ein etabliertes Gilde-Restaurant mit drei von fünf Kronen. Letztes Jahr wurde der 1. Rang im Publikumspreis «Best of Swiss Gastro Award» in der Kategorie Classic erreicht. Weiter streben Grabers den Guide Michelin-Führer in der Kategorie «Bib Gourmands» an. «Die Gault Millau-Punkte sind Ansporn für uns», so Sebastian Graber. «Wir werden dadurch auch als Lehrbetrieb interessanter.»