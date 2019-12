Langendorf geht in die Offensive für mehr Grün – aber die Natur braucht Geduld

Im letzten April wurde in Langendorf eine Offensive für mehr Biodiversität gestartet. Was hat «Langendorf natürlich» gebracht? Ein Rück- und Ausblick mit Martin Sollberger und Hansruedi Eichelberger (Mitglieder der Umweltschutzkommission Langendorf) soll diese Frage beantworten.

Der Startanlass im Konzertsaal am 24. April war laut Sollberger und Eichelberger sehr gut besucht.

Dabei wurden auch Tüten mit Wildblumensamen verteilt. Diese sollten die Langendörferinnen und Langendörfer dazu animieren, in ihren Gärten Wildblumenwiesen anzulegen. Das Resultat dieser Aktion soll fotografiert werden. Es wurde ein Foto-Wettbewerb mit dem Titel «Die schönsten Natur-Flecken in Langendorf» lanciert. Wer mitmachen möchte, musste seinen Garten vor der Aussaat fotografieren. Nächstes Jahr soll dann der Blütezustand fotografiert werden. Die Fotos können bis zum 31. Juli 2020 eingereicht werden. Unter den Teilnehmern werden fünf «Terrassen-Garten-Balkon-Party-Körbe» verlost. Weiter wird eine Fotoausstellung diese erste Phase abschliessen.