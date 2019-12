«L-A bewegt» hat die sportliche Antwort auf den Wandel in der Gesellschaft

1969 entstand der von jungen Frauen gegründete Damenturnverein Lohn. Über viele Jahre begeisterte er seine Mitglieder mit seinem abwechslungsreichen Turnprogramm, der Teilnahme an Turnfesten im Kanton und auf schweizerischer Ebene sowie einem bunten und geselligen Freizeitprogramm. Zum Damenturnverein gehörte eine Mädchenriege, die sich durch die Aufnahme von Buben später in eine «Jugendriege» veränderte. Über die Jahre wuchsen dem Verein weitere Abteilungen zu, die den Wünschen der turnfreudigen Bevölkerung entsprachen. So entwickelte sich das Kinderturnen, Eltern-Kind-Turnen und eine aktive Geräteturngruppe, die 1998 von Ernst Heutschi gegründet wurde.

2017 gab sich der Verein neue Statuten und benannte sich in «L-A bewegt» um. «Wir wollen offen sein für jedermann – und nicht nur für Frauen. Schon jetzt turnen im Geräteturnen und in der Jugendriege männliche Heranwachsende, und wir lassen offen, ob sich weitere Angebote für erwachsene Männer ergeben», erklärt Präsidentin Elke von Stokar, die den Verein seit 17 Jahren leitet. «Wir wollen unser Programm so aktuell halten, wie es den Bedürfnissen heutiger Sporttreibender entspricht», bekräftigt sie mit Blick auf eine Gesellschaft im Wandel.