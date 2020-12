Kritik am Gemeinderat: Es wurden zu wenig Informationen für den 2,4-Mio-Kredit geliefert

Jsabelle Scheidegger-Blunschy hat ihren Austritt aus der FDP bekannt gegeben. Sie wird ihr Mandat bis Ende der Legislatur als parteilose Gemeinderätin weiterführen.

Scheidegger begründet ihren Austritt mit dem (politischen) Ton in der Gemeinde, der in ihrer Wahrnehmung erheblich rauer geworden sei. Insbesondere auch FDP-Exponenten würden (auch) öffentlich in einer Art und Weise gegen den Gemeinderat als Behörde schiessen, die sie als nicht mehr fair empfinde. «Es wurde und wird mit Methoden agiert, die ich nicht mit meinen Ansichten einer FDP-Politik vereinbaren kann», so Scheidegger. «Für mich ist das liberale Gedankengut mehr und mehr verloren gegangen. Weil ich diese Art des Politisierens nicht mehr mittragen kann, habe ich mich entschieden, aus der FDP auszutreten.»