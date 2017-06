Seit Ende Oktober 2015 betreibt der Zweckverband Alters- und Pflegeheim Baumgarten Bettlach-Selzach eine Aussenwohngruppe in Selzach. Ende 2017 ist Schluss. Die Wohngruppe wird aufgelöst und das Projekt einer eigenständigen, ausgegliederten Demenzgruppe beendet.

Bereits nach wenigen Betriebsmonaten hätten die Verantwortlichen festgestellt, dass die effektiven Erträge wesentlich tiefer liegen als im Konzept berechnet. «Einsparmöglichkeiten sind kaum vorhanden, ausser durch den Abbau von Personal, das aber würde wiederum den gesamten Grundgedanken einer individuellen und umfassenden Betreuung in Frage stellen», heisst es in einer Mitteilung.

Die Organe würden somit keine andere Möglichkeit sehen, als die Wohngruppe zu schliessen. Zudem müsste die zurzeit provisorische Betriebsbewilligung im Jahr 2018 in eine definitive überführt werden, wofür ein kostendeckender Betrieb vorausgesetzt wird.

«Entspricht einem Bedürfnis»

Der Betrieb wurde seit 2015 in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Alters- und Pflegeheims Baumgarten, kurz APH Baumgarten, als Pilotprojekt geführt.

In der Aussenwohngruppe leben acht Menschen, die an Demenz erkrankt, aber körperlich noch fit sind. Sie bestreiten ihren Alltag so weit wie möglich selbständig und wenn es alleine nicht mehr geht, steht eine Betreuungsperson an ihrer Seite. «Dieses im Kanton Solothurn noch neue Konzept entspricht wie erwartet einem Bedürfnis, denn die insgesamt 10 Plätze waren nach der Eröffnung bald belegt», schreibt die Heimleitung.

Zwei Plätze werden von Tages- und Feriengästen genutzt. Auch hätten wie vorgesehen engagierte und gut ausgebildete Personen für die 24-Stunden-Betreuung angestellt werden können.