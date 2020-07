Kommt jetzt der Systemwechsel im Biberister Gemeinderat?

Schon immer wurde die Einführung des Ressortsystems in Biberist kontrovers diskutiert. Hauptkritikpunkt am heutigen System ist die mangelnde Einbindung und fehlende Mitwirkung der Gemeinderäte bei der Vorbereitung der Gemeinderatsgeschäfte. Viele Gemeinderäte möchten sich stärker in die laufenden Prozesse einbringen. Zu hören ist auch immer wieder, dass die Verwaltung zu mächtig sei und viele der Gemeinderatsgeschäfte ausschliesslich innerhalb der Verwaltung vorbereitet würden. Eine Arbeitsgruppe unter dem Präsidium von Sabrina Weisskopf (FDP) hat sich dem Thema deshalb erneut angenommen (siehe auch Infobox unten) und eine Vorlage ausgearbeitet. «Wir haben alles komplett neu erarbeitet und nicht auf alte Arbeitspapiere zurückgegriffen», erklärt Sabrina Weisskopf. Nach der Diskussion im Gemeinderat Ende April wurden die Unterlagen zur Vernehmlassung an die Verwaltung, die Parteien und die Kommissionen verschickt. In der ersten Schulferienwoche tagte die Arbeitsgruppe erneut und wertete die Vernehmlassungsantworten aus.

Auch die Idee, einen Grossteil der Kommissionen in Arbeitsgruppen umzuwandeln, wurde unterschiedlich aufgenommen. Hauptkritikpunkt in den Vernehmlassungsantworten war die Tatsache, dass Arbeitsgruppen keine Verfügungskompetenzen haben und dass auch Nicht-Biberister in diese Gremien gewählt werden könnten. «Das neue System ermöglicht es Minderjährigen oder Ausländern, sich in einer Arbeitsgruppe einzubringen», meint Hug-Portmann. Das sei durchaus positiv. Man habe sich zudem in der Arbeitsgruppe darauf geeinigt, dass in die ständigen Arbeitsgruppen nur Biberister gewählt werden könnten. Zudem sollen die Arbeitsgruppen künftig, wie auch die Kommissionen, parteipolitisch zusammengesetzt sein. Und zwar weiterhin im selben Verhältnis wie im Gemeinderat. «Wenn die Gemeindeverwaltung die Arbeitsgruppen-Mitglieder suchen müsste, würde das schwierig.»

Die Ressortleiter sollten ihre Geschäft gemeinsam mit der Verwaltung und den zuständigen Kommissionen oder Arbeitsgruppen vorbereiten, Antrag stellen und die Anträge im Gemeinderat und in der Gemeindeversammlung vertreten und dann die Beschlüsse vollziehen. Die Ressortleiter sollten zudem an den Kommissionssitzungen teilnehmen. Es gäbe keine Ersatzmitglieder mehr für den Gemeinderat. Gleichzeitig würden ausser der Bau- dem Wahlbüro alle Kommissionen aufgehoben und in Arbeitsgruppen umgewandelt.

Mit dem Ressortsystem soll der Gemeinderat auf sieben Personen verkleinert werden. Jede Gemeinderätin und jeder Gemeinderat soll ein Ressort übernehmen. In Biberist wären dies: Präsidiales, Personal, Regionales, Wirtschaft, öffentliche Sicherheit; dann Finanzen und Steuern; Bildung; Soziales; Bau, Planung und Infrastruktur; Umwelt und Energie; und schliesslich Jugend, Familien, Alter und Pflege, Gesundheit, Kultur und Freizeit. Jede Ressortleiterin und jeder Ressortleiter würde in einem 20-Prozent-Pensum angestellt und mit pauschal rund 30'000 Franken pro Jahr entlöhnt. Gleichzeitig soll das Pensum des Gemeindepräsidenten von heute 100 neu auf 80 Prozent reduziert werden.

Gehalt der Ressortleiter

In der Vernehmlassung wurde auch die Entlöhnung der künftigen Ressortleiter diskutiert. Diese werde im Antrag an den Gemeinderat etwas tiefer angesetzt als ursprünglich vorgesehen. Neu gehe man von Lohnklasse 22 und rund 30'000 Franken als jährliche Pauschalentschädigung aus. «Wir wollen, dass die Entschädigung gut ist, damit die künftigen Gemeinderäte ihr heutiges Arbeitspensum reduzieren können, ohne allzu grosse finanzielle Einbussen zu erleiden», so Weisskopf. Es sei kein Thema, die Arbeiten als Ressortleiter abends oder am Wochenende zu erledigen. Vielmehr werde erwartet, dass die zukünftigen Ressortchefs - neben den Gemeinderatssitzungen - mindestens einen halben Tag pro Woche für die Gemeinde tätig sind. «Viele Sitzungen finden tagsüber statt», so Hug-Portmann. Der Betrag von 30'000 Franken sei zudem pensionskassenberechtigt.

Operative Leitung bleibt, strategische ändert

Die Verwaltungsleitung solle auch im neuen System ihre Arbeit wie gewohnt machen. Auch die Abteilungsleiter würden weiter gebraucht. «Wir wollen die strategische Leitung in der Gemeinde verändern. Alles was operativ zu tun ist, bleibt wie es ist», erklärt Weisskopf. Allerdings müssten die Kompetenzen und Aufgaben der Abteilungsleiter und der Ressortleiter genau definiert und abgegrenzt werden.

Mehrwert für Bevölkerung

Nicht ganz einig sind sich Sabrina Weisskopf und Stefan Hug-Portmann, wenn es darum geht, den Stimmberechtigten den Mehrwert des neuen Systems zu erklären. «Heute wird die Gemeinde zu stark von der Verwaltung gesteuert. Das ist nicht per se schlecht, entspricht aber nicht dem Wählerwillen. Die heutigen Gemeinderäte sind nicht in der Erarbeitung oder den Vollzug der Geschäfte involviert und auch gar nicht in der Lage, konkret Einfluss zu nehmen. Mit dem Ressortsystem soll der Gemeinderat künftig politisch mehr Gewicht bekommen bei den Entscheidungen. Die strategischen Leitplanken sollen künftig effektiv durch die Gemeinderäte gesetzt werden, die einerseits mehr Kompetenzen erhalten, andererseits aber auch mehr Verantwortung tragen. Das ist der Mehrwert für die Gemeinde.» Stefan Hug-Portmann ist vorsichtiger. «Ich kann den Mehrwert noch nicht wirklich erkennen. Heute sind mit den Ersatzmitgliedern 19 Personen in den politischen Prozess involviert. Künftig sind es nur noch sieben. Ich habe Angst, dass die Vielfalt der Meinungen abnimmt.»

Zeitpunkt ist genau richtig, Parteien müssen planen

Klar ist, dass jetzt über das Ressortsystem diskutiert und abgestimmt werden muss. «Die Parteien müssen bis im Herbst wissen, wie das künftige System aussieht, da sie ja Leute für ihre Liste suchen müssen.» Dass noch nicht alle Details ausgearbeitet wurden, habe den Grund, dass man nicht vergebens arbeiten wollte. «Wird das Ressortsystem verworfen, dann hätten wir viel Zeit und damit auch Geld in unnötige Arbeit investiert und das möchten wir nicht. Wir haben genügen Zeit an den Details zu feilen, wenn wir wissen, was Sache ist», so Weisskopf.

Am Montag, 17. August, wird im Gemeinderat Biberist über das Ressortsystem diskutiert. Am Donnerstag, 17. September, soll es der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Wird die Vorlage angenommen, dann wird das System auf die nächste Legislatur hin umgesetzt.