Junger Mann lag schwer verletzt auf der Strasse – wurde er überfahren?

In Gerlafingen ist am späten Freitagabend ein schwer verletzter Mann auf der Strasse gefunden worden. Die Solothurner Kantonspolizei geht davon aus, dass der 23-Jährige an- oder überfahren worden ist, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Vom Unfallverursacher fehlte zunächst jede Spur. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten jedoch bald zum mutmasslichen Unfallfahrzeug. Die Polizei hat zwei Personen für weitere Abklärungen vorläufig festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Als Polizei und Rettungskräfte kurz nach 23 Uhr am Unfallort an der Wilerstrasse eintrafen, wurde der Verletzte sofort medizinisch betreut und schliesslich mit einem Rega-Helikopter in ein Spital geflogen.

Nebst mehreren Polizeipatrouillen standen eine Ambulanz, ein Rega-Helikopter, die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn und Angehörige der Feuerwehr Gerlafingen im Einsatz. Die Wilerstrasse wurde für die Rettungs- und Unfallaufnahmearbeiten während rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen (032 654 39 69).

