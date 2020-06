«Jetzt müssen wir uns selbst helfen»: Wie die Idee zum «Chilbipark Zuchu» entstand

Startschuss gab die Absage des Zürcher Knabenschiessens, eine der letzten Hoffnungen der Schausteller. Die St. Galler Olma ist ebenfalls abgesagt. Auch die Durchführung der Basler und der Luzerner Herbstmessen sowie weiterer Grossanlässe ist in Gefahr. «Jetzt müssen wir uns selbst helfen», sei das Motto gewesen, so Andreas Bauer. Gemeinsam mit befreundeten Schaustellern der Firmen Pilz, Dienger und Zanolla wurde der Chilbi-Park entworfen.

«Als der Bundesrat den Lockdown verkündete, habe ich sofort umgeschaltet.» Mike Bauer ist Schausteller. Ohne Festivitäten oder Messen können auch keine Autoscooter, Rutschbahnen oder Schiessbuden aufgestellt werden. Mike und sein Vater Andreas Bauer übten sich fortan in Putzen, Schmieren oder Auffrischen ihrer Bahnen an ihrem Standort am Emmenweg in Zuchwil. Mike aber hatte eine Idee: «Wenn wir nicht irgendwohin fahren können und Bahnen aufstellen dürfen, warum bauen wir dann nicht an unserem Standort Bahnen auf. Unser Platz ist gross genug.» Die Idee für einen Pop-up-Freizeitpark für Familien ward geboren. «Mein Sohn hatte auch gleich einen Namen gefunden: Chilbi-Park Zuchu.»

In diesen Tagen wird er aufgebaut. «Das ist Millimeterarbeit», erklärt Andreas Bauer. Sechs Bahnen haben Platz gefunden, eher kleinere, geeignet für Familien mit Kindern: Take-off (Autoscooter), Niagara (Rutschbahn), Crazy Clown (Berg – und Talbahn), Piraten-Insel (Wasserbahn), eine Art Freestyle-Bahn und ein Karussell. «Wir wollen ein Familienpark sein.» Ein Gastronomieangebot soll nicht fehlen und statt einzelne Eintritte bieten die Schausteller Pauschaltickets an. Kinder zahlen 25 Franken, Jugendliche 19 Franken – «es hat für sie weniger Bahnen» – und Erwachsene 10 Franken. «Ich denke, das sind faire Preise. Dafür dürfen alle Bahnen unbeschränkt benutzt werden».

Der Chilbi-Park hat ein Schutzkonzept, ausgearbeitet vom weltweiten Verband und angepasst an die Begebenheiten vor Ort in Zuchwil. Dazu gehören beim Anstehen genügend Abstand oder die Belegung nur jedes zweiten Sitzplatzes. «Wir werden auch mehrmals täglich alles desinfizieren.» Die Eingabe an die Gemeinde Zuchwil wurde innert kürzester Zeit bearbeitet. «Ich muss der Behörde ein Kränzchen winden. Eigentlich müsste man ja Monate vor dem Termin eine Anfrage machen.» Auch die Polizei habe das Gelände bereits angeschaut. Parkieren darf man auf der nahen Langfeldstrasse. Eingesetzt werden Verkehrskadetten.

Schausteller Hermann Haeseli aus Kleinlützel ist ebenfalls auf dem Platz und bereitet seine Anlage für das Entenfischen vor. Die Familie Haeseli ist bereits in sechster Generation an Jahrmärkten unterwegs. Seine heute 93-jährige Mutter Irene, Grande Dame der Branche, habe ihm erklärt, so Hermann Haeseli, dass die Lage während des Zweiten Weltkrieges weniger gravierend war als heute. «Damals konnten die Schausteller trotzdem noch reisen und ihre Bahnen in den Dörfern aufbauen.»

Hinweis: Chilbi-Park Zuchu, Emmenweg 23, von 20. Juni bis 30. August. 4. Juli bis 16. August täglich von 12 bis 20 Uhr offen. Davor und danach: Mi 14–18 Uhr, Sa 14–20 Uhr und So 12–20 Uhr.