Instrumente gegen Werkzeug getauscht: Bandmitglieder legen bei Renaturierung Hand an

Supersiech: Das sind Dülü Dubach, Michael Leuenberger, Thomi Christ und Tobi Knuchel. Normalerweise machen die vier gemeinsam Musik und sind als Band auf Konzert-Tour in der ganzen Schweiz. Aber sie sind auch leidenschaftlich in der Natur unterwegs. Sei es als Hobby-Ornithologen oder als Freizeitangler. Seit Anfang 2019 haben sie darum die alte Oesch in Deitingen als Fischenz gepachtet. Tobi Knuchel kommt ursprünglich aus dem Berner Oberland aus einer Familie, in der Fischen Tradition hat. Schon als Kind hat er mitgeholfen, Gewässer zu renaturieren. «Ich hatte schon bald die Idee, dass man auch in der alten Oesch den Lebensraum für alle Tiere verbessern könnte», erklärt er.

Bewilligung wird vereinfacht erteilt

Seit rund einem Jahr werden Gesuche, die via kantonalen Fischereiverband eingereicht werden, vereinfacht bewilligt. «Der Fischereiverband ist interessiert daran, Gewässer aufzuwerten. Das sind wir auch», erklärt Gabriel Zenklusen (Chef Amt für Umwelt) auf Anfrage. Grundsätzlich gehe es nur um kleinere Massnahmen im Gerinne. Es müsse ein Konzept vorgelegt werden. «Das überprüfen wir und wenn es den Vorgaben entspricht, dann kann ein solches Gesuch bewilligt werden, ohne dass es vorgängig publiziert werden muss.» Die Gemeinde, in der ein Gewässer aufgewertet werden soll, muss allerdings ihr Einverständnis erklären. Ausserdem dürfen nur Massnahmen ausgeführt werden, die keine Hochwasserschutzprobleme verursachen. Ausdolungen oder bauliche Veränderungen am Ufer sind nicht erlaubt. Nach Abschluss der Arbeiten werde das Gewässer zudem von den kantonalen Behörden gemeinsam mit dem Fischereiverband abgenommen und die ausgeführten Massnahmen überprüft.

Fischen ist für Supersiech Erholung. «Unsere Instrumente haben wir definitiv besser im Griff als eine Fischerrute, allzu viele Fische haben wir bisher nicht aus der alten Oesch geholt», meint Thomi Christ. Im letzten Jahr habe es sich selten gelohnt, «den Grill anzuwerfen». Gefangen wird ab und zu mal eine Bachforelle. Als Tobi Knuchel mit der Idee kam, bessere Lebensräume zu schaffen, waren sofort alle begeistert. Unterstützt wurde die Band von Hans-Peter Beutler vom WWF. Er ist pensioniert, stellt sein Fachwissen aber als «gemeinnützig tätige Non-Profit-Organisation in den Dienst von Mensch, Natur und Umwelt».

Mit der Bewilligung kam auch die Krise

Er hat den vier Musikern bei den Planungsarbeiten geholfen. Anfang April lag die Bewilligung für die Arbeiten vor. Schon ab Mitte März haben die vier Supersieche mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. «Wir haben Instrumente gegen Kettensägen getauscht, Holz im Wald gesammelt und dieses zu Faschinen gebunden», so Knuchel. Wurzelstöcke, Findlinge, Kies – das Material, das für die Umsetzung der Arbeiten in der alten Oesch gebraucht wurde – kam entweder direkt aus Deitingen (Kiesgrube) oder aber sicher aus dem Wasseramt. Ursprünglich war geplant, dass die Arbeiten auf die nächsten vier Jahre verteilt werden. «Weil aber die Coronakrise kam und wir plötzlich keine Konzerte mehr spielen konnten, hatten wir auf einmal viel mehr Zeit.» Die Massnahmen seien deshalb grösstenteils bereits umgesetzt.

Die Bandmitglieder von Supersiech haben weit über 200 Mannstunden in die Renaturierung investiert. Finanziell unterstützt wurden sie vom kantonalen Fischereiverband und vom 111er-Club. Dieser Club unterstützt den schweizerischen Fischereiverband und seine Sektionen mit projektbezogenen Beiträgen – insbesondere für die Schaffung oder Verbesserung der fischereilichen Infrastruktur. «Auch die Bürgergemeinde, die Gemeinde und Flury-Emch Gartenbau haben uns in unserem Projekt grossartig unterstützt», erklärt Knuchel.

«Man findet bereits viel mehr Kleinlebewesen»

Supersiech hat entlang der alten Oesch Plakate aufgehängt, in denen erklärt wird, worum es bei den Massnahmen geht, die sie im Gewässer ausführen. Vorgängig habe man sich zudem auch mit den Bewirtschaftern der Felder entlang des Baches ausgetauscht. Schon nach kurzer Zeit stellte Supersiech erste Verbesserungen in der alten Oesch fest. «Man findet bereits viel mehr Kleinlebewesen im Wasser. Vögel finden Nistplätze und Fische Deckung», freut sich Tobi Knuchel. Und fügt an: «Damit haben wir etwas geschaffen, das Mensch und Tier nachhaltig Freude bereitet.»