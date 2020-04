Inhaltlich ist man immer noch keinen Schritt weiter

Einmal mehr hat der Gemeinderat Biberist über die Einführung des Ressortsystems diskutiert. Eine neu zusammengesetzte Arbeitsgruppe unter der Leitung von FDP-Gemeinderätin Sabrina Weisskopf hat ein Arbeitspapier zusammengestellt. «Wir haben mit Absicht nicht die bisherigen Vorlagen übernommen, sondern alles neu erarbeitet», so Weisskopf in der Sitzung am Montagabend. Innerhalb der Arbeitsgruppe wurde auch bewusst nicht über das künftige Pensum des Gemeindepräsidenten entschieden. Das sei ein politischer Entscheid. Einig war man sich in der Arbeitsgruppe darüber, dass das Pensum zwischen 80 bis 100 Prozent betragen soll. Auch der Zeitplan für die weitere Diskussion und die Umsetzung ist noch unklar. Wegen der Coronakrise erscheint das Durchführen der Gemeindeversammlung im Juni als eher unwahrscheinlich.

Auch die neue Vorlage löste bei der SVP keine Freude aus. Die Fraktion ist weiterhin geschlossen gegen die Einführung des Ressortsystems. Fraktionssprecher Markus Dick bemängelte zudem, dass in der Vorlage keinerlei finanzielle Auswirkungen aufgelistet sind und dass man offenbar nicht mit der Verwaltung über die angedachten Strukturen diskutiert hat. Letzteres befremdete auch Manuela Misteli (FDP). Sie fragte sich zudem, wieso es zwei Ressorts im Baubereich geben soll. «Wie soll das funktionieren mit einer Kommission, einer Abteilung in der Verwaltung und zwei Ressortleitern?».