War im ersten Budgetentwurf für 2018 noch die Rede von einem Aufwandüberschuss von 78'000 Franken, so erhöhte sich dieses Minus vor der zweiten Lesung bei prognostizierten Einnahmen von 10,86 Mio. auf 314'000 Franken. Finanzressort-Chef Michael Tüfer, der seine Ratskollegenschaft in der Septembersitzung gebeten hatte, alle Kosten nochmals auf den Prüfstand zu heben, um ein allseits befriedigendes Ergebnis zu erzielen, beantragte zur Deckung des Haushaltsdefizits die Anhebung des Steuerfusses von jetzt 120 auf 125 Prozent. Statt der erwarteten Verringerung des Aufwands waren in den Ressortberatungen nämlich weitere Aufgaben dazugekommen.

Gemeindepräsident Bruno Eberhard und Finanzverwalter Christoph Lütolf sprachen sich aber dafür aus, nochmals in der Sitzung alle Funktionsbereiche des Budgets intensiv auf Sparpotenziale zu durchleuchten. Nicht vorschnell sollte sich der Rat von seinem Ziel verabschieden, eine Steuererhöhung unbedingt zu vermeiden. Doch alles Durchforsten und Diskutieren half nichts: Am Ende stand fest, dass der Rat der Gemeindeversammlung am 23. November diese Steuerfussanhebung vorschlagen muss. Denn zwischenzeitlich war natürlich auch mit Gesprächen bei juristischen Personen abgeklärt worden, ob mit höheren Steuereingängen zu rechnen sei. Bezüglich der natürlichen Personen bestätigte Lütolf nochmals die Erkenntnis der letzten Wochen, dass auch hier weniger als in Vorjahren zu erwarten sei.