In seiner zweiten Sitzung setzte sich der neu zusammengesetzte Gemeinderat mit komplexen Fragen auseinander. Als Erstes ging es um die in Selzach im katholischen Pfarrhaus demnächst zusammengeführten Angebote zur Kinderbetreuung. Bauverwalter Thomas Leimer stellte notwendige Umbauten und Anpassungen im gemieteten Pfarrhaus vor, die vor allem der Sicherheit der Kinder dienen sollen und teils durch die Gebäudeversicherung veranlasst sind.

Das Kostendach für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich liegt bei 70'000 Franken. Das rief Christoph Scholl (FDP) auf den Plan, der an das Versprechen erinnerte, dass man sofort ohne Änderungen hätte einziehen können, und der ein «Masshalten» vermisste. «Wir hätten am bisherigen Ort bleiben und den dortigen Vermieter durch unseren Auszug nicht verärgern sollen,» wies er auf Unmut in der Bevölkerung hin.