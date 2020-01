Ideenwettbewerb ist entschieden: Kinder- und Jugendzentrum nimmt Gestalt an

Nach dem öffentlichen Traktandum folgte an der Gemeinderatssitzung ein nicht öffentlicher Teil «Workshop Verwaltung und Behörden». Die SVP-Gemeinderäte verliessen aber vorher den Gemeinderatssaal. In einer Mitteilung lieferten sie den Grund nach. Sie schreiben von einem überflüssigen Workshop zur Gemeindeorganisation. «In diesem Zusammenhang erfolgte bereits eine ähnliche Erhebung vor noch nicht langer Zeit.» Der Gemeinderat habe, praktisch in gleicher Zusammensetzung, befunden, dass das aktuelle präsidiale System besser sei.

«Es ist nicht notwendig etwas zu verändern, wo Bestehendes sich bewährt hat», so Silvio Auderset, Präsident der SVP Zuchwil, in der Mitteilung. Für die Geschäfts-/Betriebsführung dieser Gemeinde sei eine Person mit Führungserfahrung das Wichtigste, «erst dann resultiert eine effiziente Aufbau- und Ablauforganisation», so die SVP Zuchwil. (uby)