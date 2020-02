Höchste Priorität für die Sanierung des Gemeindehaus-Westtrakts

Im vergangenen Jahr fand unter den Mitgliedern des Gemeinderates sowie den Abteilungsleitern eine Umfrage bezüglich der Perspektiven und übergeordneten Herausforderungen der Einwohnergemeinde statt. Dabei handelt es sich um noch nicht angegangene Themen, die aber zum Teil in den Legislaturzielen festgehalten sind. Das Ziel der Umfrage war, mit eine Priorisierung Dringlichkeit festzulegen.

Die Auswertung wurde nun im Gemeinderat thematisiert. Weit vorne rangiert etwa die Integration von Neuzuzügern. Nachdem die Bereiche «Informieren» und «Fördern» bereits eingeführt wurden, sollen in diesem Jahr die Bereiche «Fordern» und «Sanktionieren», besonders im Hinblick auf integrationsunwillige Personen, im Fokus stehen. «Dieser Punkt ist somit im Fluss und braucht momentan keine weiteren Massnahmen», sagte Gemeindepräsident Stefan Hug.

Ebenfalls hoch im Kurs steht die Zentrumsgestaltung. Bauverwalter Peter Baumann erklärte, dass hier die Vorbereitungen in vollem Gange seien. Wichtig sei dabei die Frage, was das Ziel des Zentrums sei: Geht es um den Verkehr, die Raser- und Lärmproblematik sowie die Erhöhung der Sicherheit oder wird gar eine Lösung in Richtung Begegnungszone zur Attraktivierung des Zentrums angestrebt? Gerade Letzteres würde sich jedoch als besondere Herausforderung erweisen, da für den Verkehr Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden müssten, so wie dies etwa beim Beispiel Grenchen der Fall sei. Weiter komme die Frage hinzu, wo das Zentrum eigentlich anfange und wo es aufhöre. «Wir sind aber dabei, die verschiedenen Varianten vorzubereiten», so der Bauverwalter.

Höchste Priorität geniesst indes die Sanierung des Westtraktes des Gemeindehauses. Hier laufen aktuell Abklärungen, ob eine Totalsanierung oder doch eher eine Teilsanierung den grösseren Kosten-Nutzen-Effekt mit sich bringt. Als hingegen weniger dringlich wurde beispielsweise das elektronische Parking eingestuft. Das bedeutet, dass die gesamte Bewirtschaftung, vom Kauf der Parkkarte bis hin zur Kontrolle durch die Polizei, via Apps erfolgen soll. Baumann erklärte, dass man in diesem Bereich zuerst die Erfahrungen der Nachbargemeinden Solothurn, Subingen und Derendingen abwarten wolle.