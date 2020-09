Hausbewohner nach Autounfall: «Eine Zeit lang hatte es hier jede Woche geknallt»

Die Lenkerin einen Kleinwagens kollidierte mit einem vortrittsberechtigen Auto. Durch die Kollision kam der Citroën der Unfallverursacherin nach links von der Strasse ab und prallte in den Zaun einer angrenzenden Liegenschaft.

Durch einen Knall ist der 99-jährige Emilio Visini, ein Bewohner der betroffenen Liegenschaft, auf den Unfall aufmerksam geworden. Er ist umgehend zum Fenster gegangen und da sah er ein Auto direkt vor der Hausmauer stehen.

Visini ist bereits einen grossen Teil seines Leben in dieser Liegenschaft zu Hause. Durch diesen Vorfall erlebte er sogar ein Déjà-Vu. «Eine Zeit lang hatte es jede Woche geknallt», so der 99-Jährige gegenüber dem Regionalsender TeleM1. Zu dieser Zeit besass ein grosser Teil noch keine Handys, wodurch er selber den Abschleppdienst rufen musste. In diesem Fall musste er jedoch nichts unternehmen, da die Feuerwehr, welche zufällig vorbeigefahren war, alles nötige veranlasst hatte.

Hausbesitzer Franco Visini fühlte sich zu Beginn wie im falschen Film. «Als sie mich angerufen hatten, es sei ein Auto in den Zaun gefahren, da dachte ich, es sei ein Schingeli kaputt gegangen», so Visini. Am Unfallort angekommen, musste er jedoch feststellen, dass nicht nur ein «Schingeli» zerstört wurde. Die Hauswand war jedoch nicht beschädigt, da ein Busch den Aufprall abgefedert hatte.

Hausbesitzer hatte Glück im Unglück

Die beiden Autofahrer hatten beim Unfall Glück. Die mutmassliche Unfallverursacherin hatte sich nur leichte Verletzungen zugezogen.

Glück im Unglück hatte jedoch auch der Hausbesitzer Franco Visini. Er hatte geplant die Thuja-Hecke zu schneiden. Aufgrund eines Termines musste er jedoch umdisponieren. «Sonst wäre ich da gewesen und hätte den Thuja geschnitten und es wäre unter Umständen sehr kritisch herausgekommen», sagte Visini.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Zudem muss das «Mürli» vor dem Haus wieder in Stand gestellt werden. (hol)