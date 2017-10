Sie gehören zu einer Stadt, wie ein Dach zu einem Haus. Doch sie gehören eindeutig nicht auf ein Dach von einem Haus. Das kann der bald 70-jährige Albrecht Lauener nur bekräftigen. Tauben sind in den knapp zwei Jahren, in denen er nun am Geugisbüelweg in Bellach wohnt, zu einem Unwort für ihn geworden. Gurren, Geflatter und eine Menge Dreck – dies sind die Mitbringsel der frechen Stadtvögel, die den ehemaligen Zürcher an seiner momentanen Wohnsituation zweifeln lassen.

Dass dem Mieter gepflegtes Wohnen sehr am Herzen liegt, ist unschwer an Laueners liebevoll gestaltetem Vorplatz zu erkennen. Umso mehr stören ihn daher die herumliegenden Federn, die von einer grossen Anzahl besagter Vögel zeugen. Auch den verwitterten Zustand der Balkone führt der Bewohner des Wohnhauses 2 auf die kleinen Missetäter zurück. Tatsächlich hält Albrecht Lauener die ganze Tauben-Situation für untragbar und hat daher den fedrigen Unruhestiftern den Kampf angesagt.

So habe er etwa schon Kontakt zu anderen Mietern des Hauses aufgenommen sowie den Hauseigentümer und den Gemeindepräsidenten über die Sachlage informiert. Passiert sei bis anhin nichts, so der entrüstete Lauener. Es gehe ihm neben den ästethischen Gründen auch um die gesundheitlichen Gefahren, die von den Tieren ausgehen können, erklärt er seine Bemühungen, etwas gegen die Taubenplage zu unternehmen.

Kaum gesundheitsgefährdend

«Tauben sind nicht gefährlich, sondern eher mühsam», äussert sich Paul Stauffer, Geschäftsführer der Schädlingsbekämpfungsfirma Rentokil Schweiz AG in Oberbuchsiten, zu dem Thema. «Solange der Taubenschlag nicht mit Parasiten verseucht ist, sind die Vögel nicht gesundheitsgefährdend für Menschen», fügt Stauffer mit beruhigender Stimme hinzu. Und dennoch sind die Tiere ärgerliche Nutzniesser.

Eine offenstehende Dachluke genüge nämlich bereits, um einen Estrich in einen Taubenschlag zu verwandeln. Fehlender Dachservice sowie nachlässiger Unterhalt würden dabei das Übrige tun, erklärt der Schädlingsspezialist. Tauben nisten sich ein, wo sie nur können. Schon kleinste Spalten und Ritzen ab einem Durchmesser von 25 Millimetern genügen ihnen, um es sich in einem Gebäude gemütlich zu machen.

Haben sich die unerwünschten Untermieter erst einmal häuslich eingerichtet, so kann deren Vertreibung zu einem langwierigen Prozess werden. Eine Verabredung mit dem Kammerjäger ist dabei der erste Schritt. Er muss die gefiederte Situation einschätzen, sodass sinnvoll gegen die ungewollten Mitbewohner vorgegangen werden kann.

Das Sortiment an Taubenabwehreinrichtungen ist gross und reicht von modernsten Elektrosystemen à la Weidezaunprinzip bis hin zu herkömmlichen Spanndrahtnetzen. Die richtige Wahl zu treffen ist dementsprechend schwierig und benötigt meist die Beratung eines Fachmannes oder einer Fachfrau. Bevor jedoch die ausgewählte Schutzvorrichtung montiert werden kann, heisst es: Kot beseitigen, desinfizieren, gründlich putzen und zu guter Letzt noch einmal desinfizieren.

Das Prozedere benötigt natürlich seine Zeit, und Zeit ist kostbar – oder in dem Fall eher kostspielig. Dies ist wohl auch ein Grund, weshalb einige der betroffenen Hausbesitzer lieber die Augen vor dem gefiederten Problem verschliessen. «Ich habe schon Dachböden gesehen, die mit einem zehn Zentimeter dicken Teppich aus Taubendreck bedeckt waren, aber passiert ist nichts», so Stauffer.

Zwar seien Tauben an und für sich nicht gesundheitsschädigend, aber die Schäden, die die Tiere an Gebäuden verursachen, seien weitreichend. Das weiss auch Peter Rudolf von Rohr, Vermieter und Eigentümer von Laueners Wohnung, nur zu gut. «Es ist einfach unschön, wenn alles verschissen ist», meint er zu dem Taubenbefall der beiden Wohnhäuser am Geugisbüelweg.

Vermieter will handeln

Aber der Dreck ist nicht nur unschön anzusehen, sondern durch die darin enthaltene Salpetersäure Gift für Fassade und Dach eines jeden Bauwerks. «Man kann den Taubendreck zwar beseitigen, aber die eingebrannte Materie bleibt bestehen», so der Experte für Schädlingsbekämpfung. Rudolf von Rohr ist daher durchaus motiviert zu handeln und habe auch schon eine Inspektion der beiden Häuser durch einen Spengler vornehmen lassen. Jetzt müsse man nur noch das Ende der Brutzeit abwarten, dann stehe der Vertreibung der Tauben nichts mehr im Weg, schliesst der Eigentümer der befallenen Häuser seine Aussage ab.

Wenn also alles gut verläuft, können sich die grau gefiederten Bewohner des Geugisbüelweg in absehbarer Zeit ans Packen machen.