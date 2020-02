Gerlafingen zum Migros-Projekt auf Papieri-Areal: «Unser Dorf ist jetzt schon mit Durchgangsverkehr belastet»

Normalerweise regt sich Gerlafingens Gemeindepräsident nicht so schnell auf. Aber letzte Woche hat Philipp Heri sich so sehr geärgert, dass er dies auch deutlich gesagt hat. Konkret geht es um das Bauprojekt von Migros und Digitec auf dem ehemaligen Papieri-Areal in Utzenstorf (siehe Infobox unten). 400 Arbeitsplätze sollen dort geschaffen werden. «Das ist eigentlich eine gute Nachricht», meint Heri. Nicht gut war aber die Kommunikation der Bauherrschaft.

Weder die kantonalen Behörden, noch die Vertreter der Gemeinde Gerlafingen wurden in die Planung in Utzenstorf involviert. Und das, obwohl der Gemeindepräsident des Nachbardorfes Wiler mehrmals darauf aufmerksam machte, dass Gerlafingen miteinbezogen werden sollte, wie Philipp Heri heute weiss. Denn: Die Last des Verkehrs zum neuen Logistikzentrum muss das Wasserämter Dorf mittragen.

Der Griff zum Telefonhörer hat genützt

«Ich habe mich bei den zuständigen Herren gemeldet und sie zu einem Gespräch eingeladen», erklärt Philipp Heri auf Anfrage. Das Treffen kam in kürzester Zeit zustande. Die Vertreter von Migros und Gemeinde hätten sich entschuldigt und die Gemeinde Gerlafingen bekommt Einsitz in der Arbeitsgruppe, die das Projekt in Utzenstorf begleitet. An der Aussprache nahmen übrigens auch Vertreter des Amtes für Raumplanung des Kantons Solothurn und Vertreter der Repla teil.