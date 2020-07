Der Recherswiler Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung Eva Grosjean-Sommer (56) als neue Schulleiterin der Kreis-Primarschule Recherswil-Obergerlafingen gewählt. Eva Grosjean-Sommer ist im Kanton Bern wohnhaft. Sie absolvierte ein Studium für Sozialarbeit an der Universität Freiburg und besitzt ein Lehrdiplom der Sekundarstufe I sowie eine Schulleitungsausbildung.

Zuletzt arbeitete sie als Prorektorin am freien Gymnasium Bern. Sie tritt die Stelle per 1. August an. (mgt)