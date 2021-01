Gemeinderat gewinnt etwas Zeit für die Planungen der Wasserversorgung

Die Reformierte Kirchgemeinde Solothurn hat im Oktober angekündigt, dass sie die Kirchgemeindehäuser (KGH) Weststadt und Lommiswil verkaufen will. Während das KGH Solothurn inzwischen zum Verkauf ausgeschrieben wurde, hat sich die Kirche in Lommiswil an die Einwohnergemeinde gewandt und ihr das Gebäude angeboten (vgl. Haupttext). «Wir fanden das nicht mehr als angebracht, nachdem das Gebäude teilweise auf dem Land der Gemeinde steht und auch von der Musikschule mitbenutzt wird», erklärt Kirchgemeindeverwalter Richard Hürzeler. Die Interessen sind somit verflochten: Die Kirche zahlt Baurechtszinsen und die politische Gemeinde Mieten. Über eine Entflechtung wurde einst diskutiert, sie wurde aber nie vollzogen. Investitionsbedarf in das rund 40-jährige Gebäude bestehe in Lommiswil nicht, meint Hürzeler weiter. Es sei auch kein Preisvorschlag gemacht worden. Der Verkauf erfolge zur Reduktion der Fixkosten, was mit der Kürzung des Finanzausgleichs nötig geworden sei. Es handelt sich um das einzige Gebäude der Reformierten in Lommiswil, das zusammen mit Selzach einen der fünf Kirchenkreise bildet. (at.)