Gemeinden stellen Baugesuche nun auch online

Trotz Coronakrise läuft das tägliche Leben, wenn auch mit Einschränkungen, weiter. So darf beispielsweise das Baugewerbe weiterarbeiten, wenn man sich auf den Baustellen an die Vorschriften hält. Im amtlichen Anzeiger finden sich deshalb auch weiterhin Baupublikationen. Einige Gemeinden haben nun auch damit begonnen, die Baugesuche online aufzuschalten. Dabei müssen sie sich an die Vorgaben des Kantons halten.

Viele Schalter sind geschlossen worden

Die Gemeindeverwaltung in Luterbach ist seit drei Wochen geschlossen. Seit diesem Moment werden die Baugesuche online hochgeladen. «Wer dies möchte, kann sich immer noch per Telefon anmelden und die Unterlagen in der Verwaltung ansehen», erklärt Bauverwalter Bernd Schultis. In Luterbach gebe es aber keine Möglichkeit die Baugesuche so zu platzieren, dass sie jederzeit zugänglich sind. Normalerweise würden sie im 1. Stock der Verwaltung aufgelegt. Sei die Einsprachefrist abgelaufen, werde das Gesuch vom Netz genommen.

Ähnlich verhält sich die Situation in Recherswil. «Wir betrachten das Hochladen der Baugesuche als Dienstleistung an den Einwohnerinnen und Einwohnern in der momentanen Situation», erklärt Bauverwalterin Karin Horisberger. Grundsätzlich gebe es in Recherswil einen Schaukasten, der öffentlich zugänglich ist. Aber es gebe ja auch Menschen, die das Haus zurzeit lieber nicht verlassen möchten.

Buchegg geht noch einen Schritt weiter

Seit der Coronakrise werden Baugesuche in Buchegg online aufgeschaltet. Das wird auch künftig so bleiben. «Alle Baugesuche werden trotzdem –auch jetzt noch und weiterhin– wie bisher im Sitzungssaal in Mühledorf aufgelegt. Weil die Distanzen innerhalb der Gemeinde doch relativ gross sind, nützen wir das Internet. Es ist nicht für alle Einwohner gleich einfach, hierher zu kommen», erklärt Bauverwalter Georg Baumgartner. Er will in Buchegg übrigens schon bald noch weiter gehen. «Wir möchten künftig online ein einsehbares Verzeichnis schaffen, indem alle laufenden Bauprojekte und deren Stand sichtbar sind.»

Barbara Müller arbeitet als Bausekretärin in Aeschi, Bolken und Etziken. «Wir haben alles vorbereitet, damit die Gesuche im Internet publiziert werden können.» Gleichzeitig würden die Gesuche aber weiterhin, wie verlangt, aufgelegt. Weil die Verwaltung in Bolken geschlossen ist, werde dort neu ebenfalls ein Schaukasten genützt.

«Wir finden die Empfehlung des Bau- und Justizdepartementes die Baugesuche online aufzuschalten eine gute Sache», meint der Rüttener Baukommissionspräsident Harald Rüfenacht. «Wir halten unsere Kommissionssitzungen zurzeit ja auch per Videokonferenz ab und vermeiden direkten Kontakt. Zudem können wir so die Verwaltung entlasten.»