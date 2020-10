«Fenster in eine andere Welt»: Fürs Pflegezentrum in Bellach wurde ein Projekt gewählt

Beschwerlich, dieses Adjektiv beschreibt den bisherigen Weg zu einem neuen Pflegezentrum in der Region sehr passend. Rund acht Jahre ist es her, als die beiden Pflegezentren Forst und Magnolienpark die ersten Schritte unternahmen, um einen gemeinsamen Neubau realisieren zu können.

Der Grund: An beiden bestehenden Standorten besteht erheblicher Sanierungs- und Erneuerungsbedarf. Doch die Suche nach einem gemeinsamen Standort verlief harzig. Der Plan A, den Neubau auf dem jetzigen Gelände Magnolienpark zu errichten, verlief in einer Sackgasse. Plan B, das Projekt auf dem Areal Weitblick umzusetzen, hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen und so wird derzeit Plan C verfolgt, auf dem Gelände Hofgarten in Bellach, und endlich geht es vorwärts.