Fans können sich freuen: Das Line-Up vom Openair Etziken 2021 steht schon

Im Unterbewusstsein war es wohl den Meisten schon länger klar, trotzdem war die Enttäuschung bei vielen gross, als offiziell bekannt wurde, dass das Openair Etziken diesen Sommer nicht stattfinden kann. Nun haben die Verantwortlichen aber gute Neuigkeiten. Ein grosser Teil der für diesen Sommer gebuchten Acts wird bei der nächsten Ausgabe 2021 auf der Bühne stehen. «Wir sind glücklich, dass fast das komplette Line-Up für die nächstjährige Ausgabe übernommen werden kann», meint Yves Ammann (Medienverantwortlicher).

Das heisst konkret, dass die beiden Headliner Patent Ochsner und Fettes Brot zugesagt haben. Auch Joris, 77 Bombay Street, Core Leoni, Black Sea Dahu, The Gardener & the Tree, Sina, Dada ante Portas, Pedestrians und Live/Wire haben ihren Auftritt bestätigt. Das OK kann zudem auch gleich noch neue zusätzliche Acts für 2021 ankündigen. Nicole Bernegger, DJ Zsu Zsu, Jack Slamer, Mickey Mack, Pato und The Opposite werden ebenfalls auf der Bühne stehen.