«Enkeltauglich leben»: Der Pastoralraum Wasseramt Ost lanciert Workshop zur Nachhaltigkeit

«Enkeltauglich leben» – dieser spielerische Workshop richtet sich keinesfalls nur an Grosseltern. Vielmehr sind alle Altersstufen ab etwa 15 Jahren eingeladen, denn der Kurs hat zum Ziel, die Welt durch nachhaltiges Handeln auch noch für die kommenden Generationen lebenswert zu erhalten. An einer Weiterbildung sei sie zufällig auf den Workshop «Enkeltauglich leben» gestossen, der vom katholischen Bildungswerk im süddeutschen Traunstein entwickelt wurde, sagt die Seelsorgerin Rosa Tirler aus Subingen.

Die Herausforderungen sind heute gross

«Unzählige Herausforderungen, wie etwa das Klima sowie gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Umbrüche beschäftigen uns heute. Viele Leute machen sich Gedanken, wie es weiter gehen soll», präzisiert Tirler. Im Kurs in Form eines Workshops mit spielerischem Ansatz werde nicht nur über Nachhaltigkeit gesprochen, sondern nach Handlungsansätzen gesucht. «Ansporn zum Handeln und weg vom schlechten Gewissen ist das Ziel», sagt die Seelsorgerin.

Der Kurs besteht aus sechs Treffen in Subingen. Angeboten wird er vom Pastoralraum Wasseramt Ost, zu welchem neben der Pfarrei Subingen auch die Pfarreien Aeschi, Deitingen, Derendingen, Luterbach und Zuchwil gehören. Der spielerische Ansatz des Kurses – erstmals in der Schweiz durchgeführt – fördert die Gruppendynamik und verhilft zu vielen Anregungen. Die Mitmachenden können sich so gegenseitig unterstützen auf dem Weg zur Umsetzung ihrer Vorhaben. Jeder Workshop beinhaltet einen thematischen Schwerpunkt wie ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Demokratie, Menschenwürde. Eine eigens ausgebildete Kursleiterin aus Freiburg im Breisgau begleitet die Treffen.

Hinweis

Workshop «Elterntauglich Leben» im Josefsheim, Luzernstr. 49, Subingen:

Fr 14.2., Sa 14.3., Fr 3.4., Fr 8.5., Sa 13.6., Fr 3.7.; freitags von 14.30 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 12.30 Uhr. Infos und Anmeldung: seelsorgerin@pfarramt-subingen.ch