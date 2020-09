«Eine der besten Investitionen»: Schon seit 20 Jahren gehört das Pulverhaus der Bürgergemeinde

«Zwei Soldaten sitzen im Zweiten Weltkrieg vor einem trutzigen Haus, welches sie bewachen sollen. Das Pulverhaus in Bellach soll vor Angriffen beschützt werden. Der Auftrag ist langweilig. Neugierig verlassen die Beiden darum irgendwann ihren Posten und wagen einen Blick ins Innere, um festzustellen, dass das Haus leer ist.» Roland Meyer, Präsident der Kulturkommission Bellach, hat sichtlich Freude an der kleinen Legende, die sich um das spezielle Gebäude südlich der Bahnlinie in der Allmend rankt.

Zur Vergangenheit des Pulverhauses gibt es kaum Dokumente. Man vermutet aber, dass es etwa vor 200 Jahren erbaut worden ist. Es diente lange Zeit als Lager für Munitionspulver. Ein zweites, genau gleiches Pulverhaus wurde damals im Steingruben-Quartier in Solothurn errichtet. Beide Lagerhäuser befanden sich zu dieser Zeit ein gutes Stück ausserhalb der Stadtmauern. Sodass bei einer allfälligen Explosion keine Gefahr für Menschen bestand.