«Mit einem Ertragsüberschuss von 378 833 Franken haben wir wahrscheinlich ein einmaliges Ergebnis erzielt», erklärte Oekingens Gemeindepräsident, Marcel Linder, an der Gemeindeversammlung. Budgetiert worden war ein Aufwandüberschuss von 95'988 Franken. Das sei zwar nicht nur gut, da man das Ziel nicht getroffen habe. Wenn man das Ergebnis aber in einem grösseren Zusammenhang betrachte, dann sei es definitiv besser, das Ziel zu überschreiten als umgekehrt, so der Gemeindepräsident weiter.

Hohe Ausgabendisziplin

Das positive Ergebnis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. So konnte einerseits das Budget eingehalten und in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Bildung, Kultur, Verkehr sowie Volkswirtschaft gar unterschritten werden. «Dort, wo wir es selber beeinflussen konnten, hatten wir eine sehr hohe Ausgabedisziplin», erklärte Linder. Dafür stiegen die Ausgaben bei der sozialen Sicherheit. So musste Oekingen bei den Beiträgen für die IV (10'000 Franken), die AHV (10'000 Franken) sowie die Sozialregion (40'000 Franken) Mehrkosten bezahlen.

Auch mit der Umstellung von den bisherigen Beiträgen an die Lehrerbesoldung auf die neuen Schülerpauschalen fährt die Gemeinde tendenziell etwas schlechter als bisher. Dies könne allerdings mit den höheren Beiträgen aus dem Finanzausgleich wieder bereinigt werden. Die Gemeindesteuern sind mit 2,336 Mio. Franken um rund 286'000 Franken höher ausgefallen als im Voranschlag. «Das bestätigt uns auch, dass der letztjährige Entscheid zur Anpassung des Steuerfusses richtig war», erklärte Linder. Und bei den juristischen Personen sind 114'335 Franken Nachzahlungen vom Vorjahr eingetroffen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, womit sich dieses auf 772'557 Franken erhöht.