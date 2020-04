Ein Brückenpfeiler mitten im Fluss: «Der Sockel definiert nun den Emmestrand neu»

Im Februar dieses Jahres wurde der Pfeiler in zwei Tagen von Baggern, die ansonsten unzierlich Gräben ausheben oder grossflächig Erde planieren, sorgfältig abgetragen und in einem Zwischenlager platziert. Seit vergangenem Montag wurden die Blöcke auf dem aus Beton bestehenden Fundament wieder aufgebaut.

Trotz der Coronakrise wurde in der letzten Woche in Derendingen gebaut, um das Kunstprojekt «Pont en bon temps» des gebürtigen Lüsslingers Jan Hostettler (siehe Box unten) zu realisieren. Hierfür liess der Künstler einen alten Brückenpfeiler abtragen und diesen rund fünfzig Meter flussaufwärts in der Aufweitung Rütti der Emme auf neuen Fundamenten wieder aufbauen.

Dabei wäre aber vieles verloren gegangen, erklärt Hostettler. Einerseits ginge es um die zeitgenössische Nutzung. Schliesslich sei die alte Brücke ein informeller Treffpunkt Jugendlicher gewesen, die dort geraucht oder gekifft hätten. Andererseits sei «der Pfeiler Teil der Geschichte der Erschliessung dieses Raumes, des Mittellandes und der Industrialisierung.» Er bestünde nämlich aus Jurakalksteinblöcken «die von Hand behauen und mit Pferd und Wagen oder der Eisenbahn hierhin gebracht wurden». Diese Elemente seien auf dem Objekt erkennbar.

Mit seinem Kunstwerk will Hostettler zeigen, wie der Raum, in dem wir uns heute bewegen, entstanden ist und wie man damit umgeht. Ein Bewusstsein darüber, was mit bereits Vorhandenem gemacht werden könnte, sei zu wenig vorhanden. «In Derendingen werden gewisse Gebäude aus dem 19. Jahrhundert abgerissen, die identitätsstiftend sein könnten. Es zeigt, wie mit Qualitäten eines Dorfes verantwortungslos umgegangen wird.» Deswegen ist der Lüsslinger Künstler sehr froh darüber, dieses Projekt gemacht haben zu dürfen und eventuell ein Umdenken in die andere Richtung iniziieren zu können.

Schwierige Zeiten

Aufgrund der weltweiten Coronapandemie gestaltet sich das Leben der Künstler zurzeit schwierig. «Zum Glück hatte ich dieses Projekt noch, da alles andere, wie Ausstellungen und Wettbewerbe, vorerst stillgelegt wurden», erzählt Hostettler. Gleichzeitig müsse er für die Kosten des Ateliers aufkommen. Vielen seiner Kollegen falle die Krise sehr zur Last: «Sie hoffen, dass es bald wieder normal laufe und versuchen jetzt, die Zeit irgendwie zu überbrücken.»