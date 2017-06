Die Kontenbereiche entsprachen wie etwa die Bildung mit 277'000 Franken ziemlich exakt dem Budget. Auch der Bereich Soziale Sicherheit verzeichnete mit rund 152'000 Franken keine befürchtete Kostensteigerung. Dank Einsparungen und wegen weniger nötigem Winterdienst fiel der Aufwand im Konto Verkehr mit gesamthaft 64'000 Franken um rund 13'000 Franken günstiger als veranschlagt aus.

Investitionen nicht vernachlässigt

Zum guten Abschneiden trugen ebenso die Gewinne der Spezialfinanzierungen bei. Die höhere Wasserlieferung an das bewohnte Kurhaus war mit einem Plus von 12'000 Franken im Ergebnis der Wasserversorgung sichtbar. Balm investierte für netto 24'760 Franken tranchenweise in die Erneuerung der Strassenbeleuchtung, in Projekte der Generellen Wasserversorgungsplanung GWP und in die Sanierung des Sammelkanals ARA.

Die Finanzverwalterin erläuterte auch die notwendige Neubewertung des Finanzvermögens. In Balm betraf dies das Landstück Chalberweidli, das ins Verwaltungsvermögen transferiert wurde und mit abgeschriebenen Genossenschaftskapital zu einem Verlust von 153 Franken führte.

Wahl Vizegemeindepräsident

Die Änderung der Gemeindeordnung, die unter anderem den neuen Begrifflichkeiten durch das Rechnungssystem HRM2 gerecht wird, hiess die Versammlung ebenso gut wie die Wahl des Vizegemeindepräsidiums statt an der Urne neu durch den Gemeinderat. Eine Frage aus dem Plenum zur Einsprache gegen eine solche Wahl beantwortete die Gemeindepräsidentin mit der bestehenden Möglichkeit, diese innerhalb von drei Tagen nach der Veröffentlichung des Namens wahrzunehmen. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass das Gemeindevizepräsidium nur aus dem Kreis bereits gewählter Gemeinderatsmitglieder bestimmt wird.

Nichts einzuwenden hatte die Versammlung gegen ein neues einheitliches Reglement, das allen Heranwachsenden, die den Unterricht in der Gemeinsamen Schule Unterleberberg besuchen, die gleiche Unterstützung bei Elternbeiträgen zusichert. (gku)