Diese Band versucht, den Geist des Funks in die Neuzeit zu führen

Die Band The Next Movement trägt ihren Namen zu Recht. Sänger und Schlagzeuger J. J. Flueck (44 Jahre alt) aus Halten, Bassist Pascal Kaeser (47) aus Bolligen und Gitarrist Sam Siegenthaler (40) aus Bern bedienen sich zwar der altgedienten Musikstile Funk und Soul. Aber: «Wir versuchen den Spirit des Funks und des Souls in die Neuzeit zu bringen», erklärt Sprachrohr Flueck.

In den Liedern besingt Flueck alltägliche Themen wie Liebe und Schmerz. «Es hat aber auch kritische Inhalte zur Konsumgesellschaft oder zur Ignoranz und Intoleranz, die uns Angst machen.» Er versuche sich, von der Musik inspirieren zu lassen und verarbeite aktuelle Ereignisse, Erinnerungen oder Erlebnisse.

«Ignoranz und Intoleranz machen Angst»

Nun könne man ihre Songs streamen oder eine CD bestellen. «Das ist heute ein Fanartikel, der nicht von der breiten Masse gekauft wird», begründet er die kleine Auflage von 250 Stück. Die CD ist mit einem Booklet mit den Texten und weiteren Informationen versehen. «Ein Album rentiert finanziell nicht mehr, egal wie viel man davon verkauft.» Eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, seien Konzerte, die bisher verwehrt blieben. Mit der neuen CD stehen aber Konzerte auf dem Programm. «Die Leute realisieren nicht, wie schwierig das ist.»

Daneben gab’s einen kleinen Zustupf des Kantons. «Das freut mich sehr.» Und: «Wir haben das Glück, dass wir völlig unerwartet mit der Firma Essilor einen Sponsor für unser musikalisches Schaffen gefunden haben. Hauptanlass der Tour ist die Plattentaufe am nächsten Freitag, 23. Oktober, im Kofmehl in Solothurn. Schon heute Abend spielen sie an der Kulturnacht Burgdorf. Konzerte in Basel, Olten, Zürich, Luzern und Fiesch folgen.