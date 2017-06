Grundstein für Ortsplanung

Die Ortsplanung der Gemeinde Hubersdorf stammt aus dem Jahr 1998. Weil sie überarbeitet werden soll, wurde das Räumliche Leitbild erstellt. Nach der öffentlichen Mitwirkung vor bald einem Jahr gab es eine einzige Stellungnahme aus der Bevölkerung und diverse Vorschläge vonseiten der kantonalen Behörden. Dies wurde nun alles ins Räumliche Leitbild eingearbeitet.

«Das Räumliche Leitbild ist behördenverbindlich und ist als Vision zu verstehen. Der Vision, wie sich unser Dorf künftig entwickeln soll, und wie wir mit unserem Boden umgehen sollen», erklärte Martin Meister (Präsident Werkkommission und Vertreter der Firma W+H AG) den Anwesenden. Hubersdorf definiere sich als wichtigen Standort innerhalb der Region, auch wegen des Schul- und des regen Vereinslebens. Zusammenarbeiten mit den Nachbargemeinden würden weiterhin gesucht, eine Fusion sei aber kein Thema.

Das Räumliche Leitbild definiere die künftige Grösse der Gemeinde. «Wir möchten in den nächsten 20 Jahren um rund 130 Personen anwachsen.» Heute unüberbaute Baulandparzellen sollen genutzt werden. Ebenso könne man sich eine verdichtete Bauweise entlang der Hauptachsen vorstellen. Die Langsamverkehrswege könnten verbessert werden, so Meister. Ebenfalls wünsche man sich schon lange eine Anbindung per Bus an den Bahnhof in Flumenthal.

Das Räumliche Leitbild wurde einstimmig genehmigt. Damit kann die Ortsplanung 2018 gestartet werden. Im Jahr 2021 soll das Ortsplanungswerk dann beendet sein.