Die Sanierung des Juragartens kommt voran

Seit letztem Jahr ist der Juragarten Mitglied der Vereinigung der botanischen Gärten in der Schweiz. Darum ist vom 13. Juni bis zum 12. Juli auch auf dem Weissenstein eine Spezialausstellung zum Thema «Invasive Neophyten – Einfluss des Klimawandels» zu sehen. Die Ausstellung soll übrigens nächstes Jahr wiederholt werden. Auf sechs Tafeln werden Neophyten gezeigt. Das Publikum soll so sensibilisiert werden. Wer die Ausstellung besucht, darf gratis den dazugehörenden Garten- und Pflanzenführer mitnehmen. «Wir haben in unserem Garten ausschliesslich Jurapflanzen und keine Probleme mit Neophyten», so Regine Anderegg und Eicke Knauer. Man versuche bei Führungen im Garten aber immer auch den Bogen von den Jurapflanzen zu anderen Pflanzenarten zu schlagen. «Wichtig ist uns dabei vor allem die Biodiversität.» Dabei dürfe man nicht vergessen, dass Pflanzen, die man in der Schweiz kenne und fördere in anderen Ländern als Neophyt gelten – und umgekehrt. Als Beispiel nennen die beiden das Johanniskraut, das in Europa auch als Heilmittel verwendet wird, in Amerika aber ungewollt eingeschleppt wurde. (rm)

Hinweis: https://botanica-suisse.org/