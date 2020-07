Die Region für einmal aus einer anderen Perspektive sehen – rätseln Sie mit!

Beim diesjährigen Sommerwettbewerb begeben wir uns in die Vogelperspektive und betrachten die Welt für einmal von oben. Die Sujets, die wir Ihnen hier präsentieren, sind aus den drei Bezirken Lebern (ohne Bettlach und Grenchen), Bucheggberg und Wasseramt. Rätseln Sie gemeinsam am Familientisch mit. Suchen Sie nach Details, die Sie weiterführen könnten. Recherchieren Sie online nach Hinweisen. Tauschen Sie sich mit Freunden und Bekannten aus. Und schicken Sie die Lösungen (Ortschaft) ein, auch wenn Sie nicht alles herausfinden. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen dabei!

Zu gewinnen gibt es dieses Jahr drei 3-Monate-Abos für Print und Digital der Solothurner Zeitung im Wert von je 161 Franken (bestehende Abos werden entsprechend verlängert).

Lösungen an szlebuwa@chmedia.ch. Ab sieben Richtigen nimmt man an der Verlosung der Preise teil. Einsendeschluss ist Donnerstag, 13. August 2020, 12 Uhr. Die Auflösung wird am Freitag, 14. August, erfolgen.