Erika Pfeiffer verabschiedet

Nach acht Jahren als Gemeindepräsidentin leitete Erika Pfeiffer am Montag ihre letzte Gemeindeversammlung. «Vielen ist gar nicht bewusst, was sie in den letzten acht Jahren alles geleistet hat», so Ulrich Custer in der Laudatio. Ihre Amtszeit habe nicht einfach angefangen, sondern mit roten Zahlen und einem Steuerfuss, der vorübergehend massiv angehoben werden musste. Grosser Dank gelte ihrem überdurchschnittlichen Einsatz. Von ihren Gemeinderatskolleginnen und -kollegen bekam sie zum Abschied eine dekorierte Stechgabel geschenkt, die symbolisch für ihr Zupacken und das Engagement stehe, aber auch für die Arbeit in ihrem eigenen Garten, welchem sie sich nun wieder vermehrt widmen könne. Ebenfalls verdankt wurden die zurücktretenden Ratsmitglieder Roger Jutzeler, Beat Schneider und Ulrich Custer. Zudem wurden die neuen Ratsmitglieder sowie der neue Gemeindepräsident Norbert Häberle vorgestellt.