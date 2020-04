Die Hilfe zu Krisenzeiten im Dorf funktioniert – die Nutzung ist jedoch unterschiedlich

Schnell erfasste jedoch eine Welle der Solidarität die Schweiz. So auch im Kanton Solothurn. Spontane Hilfsangebote wurden von Einzelpersonen, Gruppierungen und Vereinen auf die Beine gestellt. Es dauerte nicht lange, dann hatten auch die Gemeinden die Idee aufgegriffen. Von der grösseren Agglomerationsgemeinde bis zum kleinen abgelegenen Dorf – vielerorts sind die Behörden aktiv geworden. Sie fungieren als Drehscheiben, um Angebot sowie Nachfrage zusammenzubringen und zu koordinieren. So, dass jene Menschen, welche keine Möglichkeit haben auf privat organisierte Nachbarschaftshilfen zurückzugreifen, über die Gemeindeverwaltungen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern in Kontakt treten können. Doch wie ausgiebig werden die Angebote überhaupt genutzt? Eine Nachfrage bei verschiedenen Gemeinden im oberen Kantonsteil zeigt ein durchzogenes Bild.

In unmittelbarer Stadtnähe bei Bellach werden Helfende wie auch Hilfesuchende an den «Freiwilligendienst» unter der Leitung von Guido Christ ver- wiesen. Das Projekt startete bereits 2009 und wurde aufgegleist, um Spitexpatienten zusätzlich mit Käfele, Einkaufen und kleinen Dingen zu betreuen. Jetzt hat die Freiwilligentruppe den Lead in Sachen Nachbarschaftshilfe in Bellach übernommen.

Apropos Flyern. Dies hat sich auch in anderen Gebieten des Kantons bezahlt gemacht, etwa im äusseren Wasseramt. Die Gemeinde Aeschi kann dadurch auf einen Pool von 25 Freiwilligen zurückgreifen. Aktuell nimmt erst eine Person Hilfe in Anspruch. So lauten zumindest die offiziellen Zahlen. Gemeindeschreiber Walter Sommer vermutet jedoch, dass sich in der kleinen, ländlichen Gemeinde viele Einwohner selber organisieren. Frei nach dem Motto: Man kennt sich eben im Dorf.

Ähnlich sieht es im Unterleberberg aus. Im eher abgelegenen Hubersdorf mit seinen

vielen Einfamilienhäusern ist zwar eine Seniorenbeauftragte im Einsatz, welche den Kontakt zur älteren Bevölkerung aufrechterhält und dieser regelmässig den Puls fühlt. Auch einige Helfende würden bereitstehen, um allfällige Aufgaben zu übernehmen. Allerdings besteht von Seiten der betroffenen Bevölkerungsschichten bisher noch kein Bedarf, direkt auf die Hilfe der Gemeinde zurückzugreifen.

Negative Reaktionen auf Hilfsangebot

Selbst in Buchegg, das über ein weit verzetteltes Gemeindegebiet mit insgesamt zehn

Ortsteilen und eher dürftige öffentliche Verkehrsmittel verfügt, bestätigt sich der Trend zur Selbstorganisation in den Dörfern. Wiederum nur eine Person hat das Angebot der Gemeinde in Anspruch nehmen müssen. «Da keine Hilferufe kommen, gehen wir davon aus, dass die Nachbarschaftshilfe auch ohne unser Zutun funktioniert», erklärt Gemeinde- schreiberin Daniela Seiler.

Ausserdem wisse sie von mindestens einer Familie aus dem Ortsteil Bibern, welche von sich aus aktiv wurde und nun die Einkäufe für zwei bis drei weitere Familien tätige.

Nicht überall wird das Verhalten der Bevölkerung jedoch so positiv aufgefasst wie von den Behördenmitgliedern in den ländlichen Gebieten. «Es ist erschreckend», fasst Chantal Oberson die Lage in Gerlafingen kurz und knapp zusammen. Obschon sie vor rund zwei Wochen eine regelrechte Informationsflut mit Social-Media-Aufrufen und mehreren Flyer-Aktionen in der Gemeinde gestartet hat, macht sich bei der Lehrerin allmählich Resignation breit.