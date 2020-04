Die Gemeindeversammlung findet erst im September statt

«Auch wenn wir die Versammlung im Juni allenfalls durchführen könnten. Es ist nicht möglich, bis zu diesem Datum alles vorzubereiten», erklärt Gemeindepräsident Simon Wiedmer auf Anfrage. Für den Gemeinderat sei zudem klar, dass es auch im Corona-Jahr zwei Gemeindeversammlungen braucht. «Sonst müssten wir viel zu viele Traktanden gleichzeitig behandeln.»

Ebenfalls abgesagt ist die Seniorenreise von Ende Mai. Die Turnhalle bleibt für Vereine bis auf weiteres geschlossen. Das gesamte Schulhausareal wird gesperrt, so der Gemeindepräsident.

Verzugszins wird auf null Prozent festgelegt

Auch in Kriegstetten wird der Verzugszinssatz für die Gemeindesteuern vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2020 auf 0.0 Prozent gesenkt. In diesem Zeitraum fallen also keine Verzugszinsen an. Die hier verfügten Massnahmen betreffen nicht die Steuererklärungen bis und mit Steuerperiode 2018.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Einschränkungen würden eine «erhebliche Härte» darstellen, die Zahlungserleichterungen bei den betroffenen Steuerpflichtigen rechtfertigten. So könnten im Einzelfall für die Gemeindesteuern Stundungen oder Ratenzahlungen beantragt werden.

Gemeinde ist auf Steuergelder angewiesen

Der Gemeinderat bitte aber darum, so Wiedmer, dass alle Steuerpflichtigen, die das weiterhin können, ihre Steuern wie üblich in Raten bezahlen. «Spezielle Regelungen gibt es nur

für Steuerpflichtige, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Massnahmen sollen bitte nicht als Signal verstanden werden, die Steuern generell erst Ende Jahr zu zahlen», meint Wiedmer. Denn auch die Gemeinde müsse ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen und wolle einen Liquiditätsengpass vermeiden.