Die Bus-Tangentiallinie ist noch nicht vom Tisch

Es ist nicht lange her, da freuten sich viele Leute im Wasseramt über die Idee einer Bus-Tangentiallinie Deitingen–Gerlafingen. Sie hatte auch schon eine Nummer: Buslinie 18. Sie sollte die Dörfer Deitingen, Subingen, Horriwil, Kriegstetten, Recherswil, Obergerlafingen und Gerlafingen miteinander verbinden und deren Bevölkerung an die BLS-Züge in Gerlafingen sowie an die SBB-Züge in Deitingen anbinden.

Die Idee wurde in einem Volksauftrag angeregt, der vom Regierungsrat erheblich erklärt wurde. Im Globalbudget wurde die Einführung für 2021 angekündigt. Aber im Sommer 2019 wurde aus der Vorfreude Ärger. Das kantonale Amt für Verkehr und Tiefbau erklärte plötzlich, die Linie sei finanziell nicht vertretbar. Der geforderte Kostendeckungsgrad von 20 Prozent werde nicht erreicht, so die Prognose. «Wir wollen aber wenigstens einen Versuchsbetrieb», erklärte Philipp Heri, Gemeindepräsident von Gerlafingen, an der Wasserämter Gemeindepräsidentenkonferenz in Deitingen.

Sechs Personen pro Kurs würden auch reichen

Würde die Linie ins Grundangebot aufgenommen, zahlen die Gemeinden die üblichen 37 Prozent. Ein Versuchsbetrieb käme die Gemeinden auf mindestens 70 Prozent der Kosten zu stehen. Und würden die Gemeinden die Buslinie selbst bestellen, müssten sie natürlich alle Kosten tragen.

Philipp Heri und seine Mitkämpfer für die Buslinie 18 wurden aber auf einen zusätzlichen Aspekt aufmerksam gemacht. In der Grundangebotsverordnung des Kantons ist festgehalten, dass Leistungsvereinbarungen in der Regel nur für Linien abgeschlossen werden, welche einen Kostendeckungsgrad von mindestens 20 Prozent pro Linie erreichen. Oder, und das stand bisher nicht im Vordergrund, einen Auslastungsgrad von durchschnittlich mindestens sechs Personen pro Kurs aufweisen. «Die Analyse das Amtes prognostiziert zwar einen tieferen Kostendeckungsgrad als 20 Prozent für die Buslinie 18, aber auch, dass im Durchschnitt 9,82 Personen pro Kurs zu erwarten seien», so Heri. «Das wurde uns bisher verschwiegen.»

«Demnach sind die Bedingungen für eine Aufnahme der Buslinie ins Grundangebot gegeben», so der Vorsitzende der Konferenz, Martin Rüfenacht (Horriwil). Die Arbeitsgruppe der Gemeindepräsidenten hat deshalb einen Brief an das Amt entworfen, in dem die Einführung der Buslinie 18 verlangt wird. Dazu wurde bereits eine Vernehmlassung in den Wasserämter Gemeinden durchgeführt, um Inputs für den Brief zu erhalten. «Wir wollen, dass alle Wasserämter Gemeinden unterschreiben, auch diejenigen, die nicht direkt von der neuen Buslinie betroffen sind», so Heri und Rüfenacht. An der Gemeindepräsidentenkonferenz sicherten Stefan Hug (Zuchwil), Stefan Hug-Portmann (Biberist), Jeanette Baumgartner (Bolken) und Stefan Berger (Aeschi) ihre Unterstützung zu.