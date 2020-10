Die Bevölkerung hätte gerne mehr Bauland zur Verfügung

Nach dem Mitwirkungsanlass Ende August in der Mehrzweckhalle in Messen gingen bis zum Einsendeschluss am 11. September insgesamt 28 Fragebögen und sonstige Eingaben zu den beiden vorgestellten Teilleitbildern ein. Laut Gemeindepräsident Bernhard Jöhr gab es zahlreiche konstruktive, aber auch kritische Rückmeldungen. Die Auswertung der Fragebögen ergab ein uneinheitliches Bild, was mitunter auch mit dem Mass der persönlichen Betroffenheit zu tun hatte.

Neueinzonungen sind kaum mehr möglich

Laut Bernhard Jöhr kam wiederholt zum Ausdruck, dass die Bevölkerung das Entwicklungspotenzial in den Ortskernen der vier Ortsteile als eher gering betrachtet und eine eigentliche innere Verdichtung kaum erkennbar ist. Erwünscht wäre zusätzliches Bauland innerhalb des Siedlungsgebietes auszuscheiden. Es fehle den Behörden «der Mut zum Aufbruch». Diese Forderungen, so Jöhr, stünden aber im Widerspruch zum vorgegebenen sehr engen Gestaltungsspielraum, namentlich was die Neueinzonung von Bauland betrifft. Auch die von der vorberatenden Arbeitsgruppe vorgesehenen Freiräume (Grünflächen) stossen bei einigen direkt Betroffenen auf wenig Gegenliebe. «Das ist durchaus verständlich», so Jöhr. Die entsprechenden Vorstösse würden in jedem einzelnen Fall nochmals überprüft, verspricht er.

Die Opportunität eines Alterszentrums werde unterschiedlich beurteilt. Dasselbe gilt für den Standort eines solchen Zentrums. In diesem Zusammenhang werde mehrfach darauf hingewiesen, dass in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen genügend Land für den Schulraumbedarf ausgeschieden werden müsse.

Im Zusammenhang mit den Solaranlagen werde die Energiewende als übergeordnete Zielsetzung ins Spiel gebracht. Dementsprechend sollten die Einschränkungen so gering wie möglich sein.