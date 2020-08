Die Begegnungszone beim Schulhaus wird erweitert

Für die Anpassung der Organisation des Gemeinderates zeichnet sich eine Lösung ab. Auslöser für die Änderung war die permanente Überlastung des Gemeindepräsidiums. Im Juli beschloss der Gemeinderat, die Verwaltungskommission mit der Ausarbeitung zweier Lösungsvarianten zu beauftragen. Erstere sieht einen Gemeinderat mit elf Mitgliedern und einer fünfköpfigen Gemeinderatskommission vor. Die zweite Option wiederum wäre ein siebenköpfiger Rat ohne Verwaltungs- und Gemeinderatskommission. Das Pensum von Silvia Spycher (FDP) sollte 50 Prozent betragen. «Im Endeffekt lässt sich der Arbeitsaufwand auf rund 80 Prozent beziffern», erklärt Matthias Reitze von der Firma Kontextplan, welche die Verwaltungskommission bei der Entscheidungsfindung begleitete. Von der Entlastungswirkung her gestalten sich die beiden Optionen fast identisch und würden das Präsidium um rund 20 bis 25 Stellenprozent entlastet.

Die Verwaltungskommission bevorzugt aber klar die erste Variante, welche sie dem Gemeinderat auch zur Weiterverfolgung vorschlug. Denn mit elf Ratsmitgliedern sei nicht nur das Spektrum an Parteien grösser, sondern es ermögliche auch kleineren Parteien den Einzug in den Rat. Zudem sei die Rekrutierungschance neuer Mitglieder höher, da es unterschiedliche zeitliche Engagements zulasse. «Jene Leute, die mehr Zeit aufwenden können, gehen in die GRK, die anderen in den normalen Gemeinderat», sagt Reitze. Der Rat stimmte einstimmig zu, die erste Variante weiterzuverfolgen. Als Pendenz verbleibt die abschliessende Festlegung der Kompetenzen der zukünftigen GRK. Als orientierende Basis dienen die Gemeinden Bellach und Luterbach, welche bereits über eine solche verfügen. Des Weiteren braucht es eine Anpassung der Dienst- und Gehaltsordnung sowie eine Teilrevision der Gemeindeordnung. (psg)