Der zweite Schritt zur Heirat ist gemacht — die Oekinger Stimmberechtigten bewilligen die Fusion

Gemeinderätin Andrea Schenker erklärte, dass der vorhandene Schulraum in den drei HOeK-Gemeinden zu klein ist. Deshalb ist ein Auftrag zu einer Vorstudie an ein Architekturbüro vergeben worden. Die Studie soll klären, wie das regionale Schulwesen künftig «zentral, halbzentral oder in den Gemeinden belassen» gelöst werden könnte. Allein in Oekingen sind im verflossenen Jahr 14 Kinder geboren worden. Sie berichtete zudem von der Integration der Spielgruppe «Schneckenhaus» in die Kreisschule, die im kommenden Sommer mit einem Mittagstisch und Tagesbetreuungsangeboten für Kinder startet. (gku)