Letztes Wochenende starteten die Schützen der ersten Ablösung der Kategorien Elite und Senioren am frühen Samstagmorgen zum Bezirksstichfinal G10m in der Schiessanlage Schachen in Deitingen. Bei den Eliteschützen standen nach der Qualifikation Nadine Bigler und Oliver Brechbühl an der Tabellenspitze, gefolgt von einem punktgleichen Trio. Diese Ausgangslage versprach für den abschliessenden Final einiges an Spannung. Dabei behielt der Vorjahressieger Oliver Brechbühl das bessere Ende für sich und setzte sich mit 0.5 Punkten Vorsprung gegen Nadine Bigler durch. Auf Rang drei klassierte sich Jacqueline Sieber.

Bei den Senioren setzte sich der Neosenior André Gobet souverän durch und liess im Final nichts mehr anbrennen. Auf den Rängen dahinter wechselten die Positionen im Finalwettkampf aber fast von Schuss zu Schuss. Mit dem höchsten Finalergebnis kämpfte sich Eduard Kerschbaumer noch nach vorne und freute sich am Schluss über den zweiten Rang. In einem knappen Duell um Rang drei konnte sich Daniel Hafer mit nur 0.2 Punkten Vorsprung durchsetzen.