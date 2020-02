Der umständliche Weg zum «Wir waren begeistert und haben uns für ‹I love Gerlafingen› entschieden»

Eigentlich wollte ich nur wissen, wie die «I ♥ Gerlafingen»-Toblerone ins Sortiment der Coop Filiale in Gerlafingen gekommen ist. «Handelt es sich vielleicht um eine Marketing-Aktion des Schokoladenherstellers oder steckt doch Coop dahinter», habe ich mich gefragt. Nach einigen Missverständnissen und langem Hin und Her, zunächst mit der Pressestelle von Coop, anschliessend mit dem Toblerone-Hersteller Mondelez, und dann wieder mit der Pressestelle von Coop, habe ich nun Gewissheit: Der Drahtzieher war der Geschäftsführer der Filiale, Damir Hrnjic. Die Fragen nach seinem Beweggrund und den Kundenreaktionen brannten mir schon auf der Zunge, als ich schmerzlich erfahren musste: Ich darf ihn nicht befragen. Coop‘scher Kodex.

Seit einiger Zeit bietet Mondelez personalisierte Toblerone an: Online oder in der Westschweiz und im Tessin sogar direkt in Manor- und Coop-Filialen können Toblerone-Verpackungen je nach Wunsch mit Namen oder kürzeren Schriftzügen modifiziert werden. An Valentienstag gibt’s sogar welche mit «romantischen» Sprüchen, heisst es. Wie viel besser sich die personalisierten Toblerone verkaufen als die Gewöhnlichen, konnte ich weder beim Hersteller Mondelez, noch bei Coop in Erfahrung bringen. Die Mediensprecherin des Herstellers meinte nur: «Es herrscht allgemein grosse Nachfrage nach lokalisierten und personalisierten Produkten.»