Der Uferpark an der Aare berührt sensibles Naturareal. Das Gebiet ist ein nationale Wasser- und Zugvogelreservat. Weiter ist der Aarelauf bei Deitingen, Feldbrunnen-St. Niklaus, Luterbach, Riedholz und Zuchwil als kantonales Naturreservat ausgeschieden. Die Perimeter der bestehenden Schutzgebiete reichen teilweise in den neuen Uferpark. Zudem schliesst im Westen das Auengebiet von nationaler Bedeutung im Emmenschachen an. Auch dort befindet sich ein hochsensibles und für die Natur und Wasservögel wertvolles Naturgebiet. (rm)