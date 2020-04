Der Horror fürs Sportzentrum könnte noch lange dauern

Nachdem schon am Donnerstagmorgen die Sportzentrum Zuchwil AG in einer Medienmitteilung auf ihre ruinöse Situation sowie die Lösungssuche am runden Tisch hinwies, war dies auch am Donnerstagabend an der Gemeinderatsitzung ein bestimmendes Thema.

Er wolle dieses Thema in aller Offenheit und Transparenz behandeln, erklärte eingangs Gemeindepräsident Stefan Hug. Sportzentrum-Direktor Urs Jäggi gab in der Folge einen Überblick, was, wie und eventuell wann wieder möglich sein könnte. «Wir haben seit 37 Tagen einen Stillstand, und es werden voraussichtlich nochmals 46 Tage vergehen, bis eine Öffnung in Betracht gezogen werden kann, wenn überhaupt», so Jäggi. «Wir haben also noch nicht einmal die Mitte erreicht.»