Der Frauenanteil in der Bioausbildung ist höher

Marlene Jaggi hat ihre Ausbildung zur Landwirtin EFZ an der Bioschule Schwand in Münsingen absolviert, einer spezialisierten Schule für den Biolandbau. Dort beträgt der Frauenanteil dieses Jahr 45 Prozent; das sind 13 Landwirtinnen EFZ. In den letzten zehn Jahren lag der Frauenanteil dort im Durchschnitt bei über 37 Prozent, ist von Schulleiter Niklaus Messerli zu erfahren. Damit ist er vergleichsweise hoch.

Die Ausbildung zur Biolandwirtin kann auch an einer kantonalen Ausbildungsstätte absolviert werden. Am Bildungszentrum Wallierhof in Riedholz wird die Spezialrichtung Biolandbau in die Ausbildung integriert. Die Erstausbildung dauert drei Jahre, die Zweitausbildung entweder zwei Jahre in Vollzeit oder drei Jahre berufsbegleitend.

Laut Jonas Zürcher, Direktor des Bildungszentrums, beträgt der Frauenanteil bei der Landwirtin- /Landwirt-Ausbildung in den letzten Jahren durchschnittlich rund 15 Prozent. «Dieses Jahr haben von 42 Landwirtinnen und Landwirten EFZ vier Frauen abgeschlossen», ist weiter zu erfahren. Der nationale Zukunftstag vom 12. November 2020 bietet Schülerinnen die Möglichkeit, den Beruf als Landwirtin auf einem Betrieb kennen zu lernen.