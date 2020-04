Im Lindensaal hatte es genug Platz für den Gemeinderat, um in gebührendem Abstand zu tagen. Zwei Gemeinderäte und ein Kommissionsmitglied waren telefonisch zugeschaltet, wobei die Technik aber mehrheitlich streikte. Die Coronakrise zwang dem Gemeinderat nicht nur einen neuen Sitzungsort auf, sie führte auch zu negativen Nachrichten für die Gemeinde. So kamen Jürgen Hofer, Vizepräsident des Verwaltungsrates des Sportzentrums sowie Direktor Urs Jäggi, um die Gemeinderäte über die finanziellen Probleme der AG zu informieren.

Das Zentrum steht seit 17. März still, hat keine Einnahmen, ist aber weiterhin mit hohen Fixkosten in Form von Löhnen und Unterhalt der Anlagen belastet. «Das Sportzentrum steckt in der grössten Krise seit der Gründung 1974», so Hofer. Zusammen mit der Gemeinde habe man wichtige Massnahmen ergriffen, um die Liquidität zu sichern. «Das ist uns gelungen.» Aber die AG gerate in eine Überschuldung, die nicht alleine gelöst werden könne. «Wir müssen dieses Problem gemeinsam lösen.»

Sportzentrum-Direktor Jäggi beschrieb, welche Sparmassnahmen getroffen wurden. «Wir mähen praktisch nur noch den Rasen.» Mit Tages- und Wochenkontrolle werde versucht, Standschäden zu verhindern. Das Minus betrage monatlich 250000 Franken trotz aller Massnahmen. Eine Taskforce stehe mit dem Kanton in Kontakt. Bei der Regierung sei ein Gesuch um finanzielle Hilfe deponiert worden.