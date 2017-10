Das bestehende räumliche Teilleitbild zum Areal Attisholz Nord wurde 2014 von der Gemeindeversammlung genehmigt. Die darauffolgende Nutzungsplanung lag bereits zur Vorprüfung beim Kanton, als der Prozess wegen des Besitzerwechsels des Areals zwei Schritte zurück wieder beim räumlichen Teilleitbild landete. Die neuen Investoren haben andere Vorstellungen, was die Bebauung des Areals betrifft. Über den gesamten Entwicklungsprozess, also bis zirka 2040, sollen 750 bis 1200 neue Wohnungen entstehen. Im geltenden Teilleitbild liegt dieser Wert bei 150 bis 350 Wohneinheiten. Dazu sollen neu auch punktuell Hochhäuser gebaut werden dürfen. Und als Folge von dieser Entwicklung sind neu auch öffentliche Strukturen (Schulen, Quartierversorger, etc.) nach Bedarf möglich. Statt wie bisher 600 bis 1000 Arbeitsplätze will Halter AG 800 bis 2200 Arbeitsplätze schaffen. Und anstatt von «klar definierten Etappen» ist laut neuem Teilleitbild von einem «kontinuierlichen Transformationsprozess» die Rede. Damit haben sich die neuen Besitzer viel Freiraum für die künftige Entwicklung des Areals geschaffen. (uby)